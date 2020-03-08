Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
Suudi Arabistan, Güncel

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi

Suudi Arabistan'da korona virüsü nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.

08.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:25
Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi

Suudi Arabistan'da korona virüsü nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.

Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de artıyor. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önleme amacıyla, yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmalar askıya alındı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi Haber
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Muhterem Nur Serenay Sarıkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao İrfan Can Okan Buruk Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 01:00:36. #1.15#