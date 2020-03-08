Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi
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Suudi Arabistan, Güncel

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi

Suudi Arabistan'da korona virüsü nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.

08.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:35
Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi

Suudi Arabistan'da korona virüsü nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.


Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de artıyor. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önleme amacıyla, yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmalar askıya alındı.


Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. - RİYAD

Kaynak: İHA

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Manşet

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