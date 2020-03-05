Suudi Arabistan'da Korona vaka sayısı 5'e yükseldi

05.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:23

Suudi Arabistan'da 3 Korona virüsü vakası daha tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.



Çin'de ilk olarak çıkan Korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da yeni vakaların tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona tespit edilen kişilerin İran'dan geldiği tespit edildi. Yolculardan birinin İran üzerinden Kuveyt'e ardından Suudi Arabistan'a geldiği ve virüsü eşine bulaştırdığı aktarıldı. Üçüncü vakanın ise İran'a oradan Bahreyn'e ardından da Suudi Arabistan'a geldiği aktarıldı.



Sağlık Bakanlığı tüm vakaların karantinaya alındığını ve durumun sürekli olarak takip edildiğini vurguladı. - RİYAD

Kaynak: İHA