Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

23.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:50

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişiyi suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA