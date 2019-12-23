Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam
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Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.

23.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Mahkemesi, Suudi gazeteci cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.


Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişiyi suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. - RİYAD

Kaynak: İHA
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