Suudi arabistan'da kar yağdı
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Suudi arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdıSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

15.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:45
Suudi arabistan'da kar yağdı

'da kar yağdı

Suudi Arabistan, () ? Suudi Arabistan'ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

Suudi Arabistan Metroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı. Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: DHA

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: Suudi arabistan'da kar yağdı
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