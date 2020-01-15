Suudi Arabistan'da kar yağdı
Suudi Arabistan'ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.
Suudi Arabistan'ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.
Suudi Arabistan Metroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı. Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------------Dahr Dağları ve Tabuk bölgelerinden kar yağışı görüntüleri