Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı - Haberler
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Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı. Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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