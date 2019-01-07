Suudi Arabistan'da Kadınlar Boşandıklarını Kısa Mesajla Öğrenebilecek

Suudi Arabistan'da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılan reformlar kapsamında, kocaları tarafından boşanan kadınlara cep telefonu mesajı gönderilecek.

Dün yürürlüğe giren uygulamayla, erkeklerin tek taraflı olarak evliliği sonlandırabildiği ülkede kadınlar boşandıklarını mahkemeden karar çıkar çıkmaz öğrenebilecek.

Daha önce eşleri tarafından boşanan kadınlara herhangi bir bilgilendirme yapılmıyordu.

Yeni uygulama, kadınların nafaka haklarının korunmasını ve banka hesaplarının eski kocaları tarafından kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ülkede birçok kadının kocasının kendilerini boşadığını sonradan öğrendiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'da kadınlar neleri yapamıyor?

Suudi Arabistan'da geçen yıl, kadınların araba kullanma yasağı kaldırılmıştı. Ülkede kadınlar artık futbol maçlarına da gidebiliyor ve daha önce sadece erkeklerin çalıştığı bazı işlerde de çalışabiliyor.

Ancak Suudi kadınlar, refakatçileri (genellikle koca, baba, erkek kardeş ya da oğul) olmadan hala pasaport başvurusu yapamıyor, yurt dışına gidemiyor, banka hesabı açamıyor, belli işleri kuramıyor ve hapishaneden çıkamıyor.