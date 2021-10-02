Suudi Arabistan'da imha edilen Husilere ait İHA maddi hasara neden oldu

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde imha edilen, Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA), sivillere ait ev ve dükkanlara zarar verdiği bildirildi.

Cazan Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muhammed el-Gamidi, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin dün düşürdüğü İran destekli Husilere ait İHA'nın oluşturduğu maddi zarara ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu İHA'nın düşürülmesiyle etrafa saçılan şarapnel parçalarının çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, maddi hasarın boyutuna ilişkin bilgi verilmezken Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Husilerin Cazan kentine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.