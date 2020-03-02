02.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:15

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasını onayladı.

Çin'den dünya ülkelerine yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ederken, Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir adamda korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantina altına alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, virüs tespit edilen hastanın temasa geçtiği kişilerin enfekte olma ihtimaline karşı test edildiği ve testlerin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne gönderildiği duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İHA