Suudi Arabistan'da İlk Kez Caz Festivali Düzenlendi
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başlattığı değişim rüzgarı devam ediyor. Yapılan reformlar sonucu ülkede ilk kez caz festivali düzenlendi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud, 2017'nin son günlerinde ülkelerinin 'ılımlı İslam'a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söylemişti.
İLK CAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ
O günden bu yana bir çok yeniliğin yaşandığı Suudi Arabistan yine bir ilk haberiyle gündeme geldi. Ülkede, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı ilk caz festivali düzenlendi.
Şeriatla yönetilen ülkede şarkı söylemek ve müzik yapmak 'zararlı' olarak nitelendiriliyor ve din polisi tarafından izin verilmiyordu.
5 BİNDEN FAZLA KONSER VERİLECEK
Jazz festivali kapsamında 5 binden fazla konserin düzenleneceği ülkede katılım da oldukça yüksek olması dikkat çekti.
Özellikle Suudi Arabistanlı kadınlar, etkinliklere katılabildikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti.
-
Bu Amerika ve Israilin fitnesine karsi Suudi halki kirala karsi ayaklana bilir gibi görünüyor. Allah korusun cok kanlar akar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Durum son derece tehlikeli vahim ve cok kötü görünüyor. 1500 senelik Seriat devleti bir genc prens ani bir Amerika istegi ile ülkeyi kaosa sürüklüyor Allah firsat vermesin Allah mekkeyi Medineyi ve tüm islam cografyasini dis güclerin serinden mühafaza eylesin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
işte hep batılı ahlaksızlığı bunl. . bi dakika.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
amerıkanın oyunları cıcım ayları yakında fuhusta serbest olur aferınla sızeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
türkiyeyi örnek alıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır