Suudi Arabistan'da İlk Kez "Amerikan Güreşi" Organizasyonu Yapıldı

Suudi Arabistan, tarihinde ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilen bir müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde "Greatest Royal Rumble" ismiyle gerçekleştirilen ve Amerikan güreşçilerinden Triple H ile John Cena'nın karşı karşıya geldiği müsabakayı Cena kazandı.

İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören organizasyon, devlete ait spor kanalının yanı sıra ülkedeki yerel birçok spor kanalında yayınlandı.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.