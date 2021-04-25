Suudi Arabistan'da Husiler'e ait SİHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen SİHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen SİHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen SİHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Sari sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Kral Halid Hava Üssü'nü SİHA ile hedef aldık. Saldırı çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırı devam eden Yemen'e yönelik ablukaya bir tepki olarak geldi" ifadesini kullandı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı