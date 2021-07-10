Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına dalarken, can kaybı yaşanmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına dalarken, can kaybı yaşanmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Suudi Arabistan'da facianın eşiğinden dönüldü. Hızını alamayan araç, dükkanının önünde akşam namazını kılan bir grup kişinin arasına daldı. Grup aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olayda can kaybı yaşanmadı. Araç ise başka bir araca çarparak güçlükle durabildi. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - RİYAD

Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı
Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı
Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı
Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Petek Dinçöz Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 23:49:56. #1.15#

title