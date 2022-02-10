Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı

Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da bulunan Abha Havalimanına dron (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti. Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan dron saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi. Yolculardan ve çalışanlardan oluşan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten Al-Maliki, "Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız" dedi.

Dron'un havalimanı yakınlarına düştüğü açıklandı. - RİYAD

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa