Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı - Haberler
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Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı

Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da bulunan Abha Havalimanına dron (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti. Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan dron saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi. Yolculardan ve çalışanlardan oluşan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten Al-Maliki, "Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız" dedi.

Dron'un havalimanı yakınlarına düştüğü açıklandı. - RİYAD

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Albay, Arap, 3. Sayfa, Haberler

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