Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü
Haberler » Güncel » Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü - Haber

Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir hapishanede çıkan yangında 3 mahkum öldü, 21'i yaralandı.

12.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:32
Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü

'ın başkenti 'daki bir hapishanede çıkan yangında 3 mahkum öldü, 21'i yaralandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, El-Melez Hapishanesi'ndeki 7 numaralı koğuşta sabah saatlerinde yangın çıktı. Koğuşu tahliye eden itfaiye ve sivil savunma ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesine engel oldu.

Olayda 3 mahkumun hayatını kaybettiği, 21 mahkumun yaralandığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler