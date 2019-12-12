Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü

12.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:32

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir hapishanede çıkan yangında 3 mahkum öldü, 21'i yaralandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, El-Melez Hapishanesi'ndeki 7 numaralı koğuşta sabah saatlerinde yangın çıktı. Koğuşu tahliye eden itfaiye ve sivil savunma ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesine engel oldu.

Olayda 3 mahkumun hayatını kaybettiği, 21 mahkumun yaralandığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA