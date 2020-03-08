Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı - Haber
Suudi Arabistan, Hamas, Hani, Güncel

Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ve oğlu Hani'nin yargılanmasına başlandı.

08.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:18
Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ve oğlu Hani'nin yargılanmasına başlandı.

Gazze'de ikamet eden Abdulmacid el-Hadari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas yöneticilerinden olan kardeşi Muhammed ve yeğeni Hani'nin bugün başkent Riyad'da Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığını söyledi.

Hadari, nisan 2019'dan bu yana tutuklu bulunan Muhammed ve Hani'nin terör örgütüne mensup olma ve para toplamakla suçlandığını ifade etti.

Davada yargılanan Filistinli ve Ürdünlülerin sayısının 68 olduğunu belirten Hadari, davanın ikinci duruşmasının ise mayısta yapılmasının planlandığını aktardı.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki bazı Filistinli ve Ürdünlü tutukluların Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini aylardır gözaltında tutuyor


Hamas'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına aldığı belirtilmişti.


Hadari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, daha önce kulak burun boğaz alanında danışman doktor olarak çalışan 81 yaşındaki Hadari'nin, sağlık sorunları yaşadığı kaydedilmişti.


Hamaslı Hadari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar Haber
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor İrfan Can Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 23:20:50. #1.15#