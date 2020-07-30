Suudi Arabistan'da hacılara hizmet veren tüm görevliler korona testinden geçti
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Suudi Arabistan'da hacılara hizmet veren tüm görevliler korona testinden geçti

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hacılara hizmet etmekle görevlendirilen tüm görevlilerin korona virüs testinden geçirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da hacılara hizmet veren tüm görevliler korona testinden geçti
30.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:41

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hacılara hizmet etmekle görevlendirilen tüm görevlilerin korona virüs testinden geçirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Hac ibadeti bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sıkı önlemler altında yapılıyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, korona virüs kapsamında Hac ibadeti boyunca bir dizi önlem alındığını belirterek kutsal alanlarda çalışmak üzere görevlendirilenler ve hacılara hizmet veren bütün personelin özel bir sağlık muayenesinden geçtikten sonra korona virüs testinden geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık, bütün kutsal alanlarda sosyal mesafe, maske takma, ve kişisel hijyen kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Suudi Arabistanlı yetkililer Hacılara seslenerek herkesin güvenliğini sağlamak için tüm önleyici tedbirlere ve Bakanlık tarafından verilen talimatlara uymaya çağırdı.

Öte yandan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl hacılar Kabe'ye dokunamıyor, elektronik bileklikle takip ediliyor. Ayrıca hacılar Kabe'yi de sosyal mesafeye uyarak tavaf etti. Hacılara maske, seccade, şemsiye ve çanta verildi. Suudi Arabistanlı yetkililer korona virüs salgını nedeniyle hacı adaylarının sayısını da azalttı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 10 bin kişiye hac izni verildi. - MEKKE

Kaynak: İHA

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