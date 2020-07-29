Suudi Arabistan'da hacı adayları elektronik bileklikle takip ediliyor
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Suudi Arabistan'da hacı adayları elektronik bileklikle takip ediliyor

Hacı adayları bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Kabe'ye dokunamayacak ve elektronik bileklikle takip edilecek.

Suudi Arabistan'da hacı adayları elektronik bileklikle takip ediliyor
29.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:13

Hacı adayları bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Kabe'ye dokunamayacak ve elektronik bileklikle takip edilecek.

Hac ibadeti bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler altında başladı. Sıkı önlemler alan Suudi yetkililer, hac sırasında Kabe'ye dokunmanın ve yaklaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Müslümanlara maske, seccade, şemsiye, çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıtıldı. Maske takan hacı adayları, sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etti.

Alınan tedbirler kapsamında hacı adaylarına elektronik bileklikler de verildi. Elektronik bilekliklerle takip edilen hacı adayları, hac ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra karantinaya alınacak. Karantina süreleri de bu bilekliklerle takip edilecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Mashat yaptığı açıklamada, hacı adaylarının bu elektronik bilekleri takmak zorunda olduğunu söyledi. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre elektronik bilekliklerde hacı adaylarının pasaport numarası ve adresi gibi kişisel bilgileri ile sağlık durumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Sağlık ekipleri, bileklikler sayesinde Hac ibadeti yapan Müslümanların sağlık durumlarını ve gittiği yerleri dikkatli bir şekilde inceleyebilecek. Elektronik bilekliklerde hac ibadeti ve namaz vakitleri gibi farklı dillerde bilgiler de yer alıyor.

Hac öncesinde korona testi

Resmi kaynaklar, bütün hacı adaylarının Mekke'ye girmeden önce korona testinden geçtiğini açıkladı. Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sağlık tesisleri kuruldu ve ambulanslar görevlendirildi.

Suudi Arabistanlı yetkililer, korona virüs salgını nedeniyle hacı adaylarının sayısını azalttı. Geçen yıl yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 10 bin kişiye hac izni verildi. Bu kapsamda hacı adaylarının yüzde 70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor.

Hac izni olmadan kutsal alanlara girenlere para cezası

Önlemler kapsamında hac izni olmadan kutsal alanlara girenlere para cezası uygulanacak. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac döneminde Mekke'de kutsal alanlara girerek kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi riyali (2 bin 666 dolar) para cezası uygulayacağını belirtti.

Toplam korona virüs vaka sayısının 270 bin 831'e yükseldiği Suudi Arabistan'da ölü sayısı 2 bin 789 oldu. - MEKKE

Kaynak: İHA

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