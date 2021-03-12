Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı görevden alındı
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Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı görevden alındı

12.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:56
Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı görevden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'i görevinden aldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'i görevinden aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Hac ve Umre Bakanı Bin Tahir Benten'in yerine Devlet Bakanı İsam bin Sa'd bin Said'i atadı.

Bin Tahir Benten'in neden görevden alındığına ilişkin bilgi verilmezken, Hac ve Umre Bakanlığına getirilen Bin Said'in Devlet Bakanlığı görevini de devam ettireceği kaydedildi.

Kral Selman ayrıca, Yüksek İdare Mahkemesi Başkalığına Şeyh Ali es-Seavi'yi, Sivil Havacılık Kurumu Başkanlığına da Şeyh Abdulaziz ed-Dueylic'i getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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