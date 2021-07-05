Suudi Arabistan'da Hac İzni olmadan kutsal alanlara girenlere 2 bin dolar para cezası verilecek
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Suudi Arabistan'da Hac İzni olmadan kutsal alanlara girenlere 2 bin dolar para cezası verilecek

Suudi Arabistan'da Hac İzni olmadan kutsal alanlara girenlere 2 bin dolar para cezası verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac ibadeti sırasında izni olmadan kutsal alanlara girenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 67 dolar) para cezası kesileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac ibadeti sırasında izni olmadan kutsal alanlara girenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 67 dolar) para cezası kesileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Hac dönemine sayılı günler kala Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke'de Mina, Müzdelife ve Arafat gibi kutsal alanlara izinsiz girenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 67 dolar) para cezası verileceğini duyurdu. Bakanlık Hac izini yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirildiğini vurgularken, aynı suçun tekrarlanması halinde para cezasının iki katına çıkarılacağını vurguladı.

Bakanlık, 18 Temmuz'da başlaması beklenen yıllık Hac dönemi için yapılan hazırlıklar kapsamında Hac izinin uygulamasının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı. Hac iznin uygulamasını ihlal edenler, güvenlik personeli tarafından takip edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlileri, kontrol noktalarının yanı sıra Mescid-i Haram'a giden site ve koridorları kontrol ederek düzenlemeleri ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi önleyecek" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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