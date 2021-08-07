Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
Suudi Arabistan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'ın El-Qassim bölgesinde yer alan Buraidah kentinde 2 araç çarpıştı. Suudi Arabistan Kızılayı Sözcüsü Muhammed Al-Juaithen, kazada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Al-Juaithen, kazanın geçtiğimiz perşembe günü kentin batısındaki Kral Faysal yolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini ve çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin alev aldığını söyledi.
(Muhammed Rabah/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı