Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
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Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın El-Qassim bölgesinde yer alan Buraidah kentinde 2 araç çarpıştı. Suudi Arabistan Kızılayı Sözcüsü Muhammed Al-Juaithen, kazada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Al-Juaithen, kazanın geçtiğimiz perşembe günü kentin batısındaki Kral Faysal yolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini ve çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin alev aldığını söyledi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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