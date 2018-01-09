Suudi Arabistan'da Eşcinsel Evlilik İddiası Ülkeyi Ayağa Kaldırdı
Suudi Arabistan'da yetkililer, eşcinsel bir evlilik törenine ait olduğu iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı.
Suudi Arabistan'da iki erkeğin evlenme törenine ait olduğu iddia edilinen video sosyal medyada olay oldu. Konukların arasında yerel kıyafetleriyle yürüyen bir çiftin ve konfeti fırlatan erkeklerin görüldüğü video, ülkede gündem olunca, Suudi polisi bazı kişileri gözaltına aldı.
ÜLKEDE YASAK, CEZASI ÖLÜM
Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eşcinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya.
GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ BELLİ DEĞİL
Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı.
YORUMLAR (8)
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3 yil orada calistim.kadinlari ve erkekleri haremlik selamlik oldugundan erkeklerin buyuk cogunlugu bu tur iliskiye giriyorlar.inanilmayacak kadar cok,musluman toplumlarda bu olay malesef cok fazla.Cevap Yaz 9 9 Yayından KaldırCNG: Haremlik selamlikla ne alakası var kardeşim haremlik selamlik kadının namahremi olmayana çıkmaması demek saçma bı yorum olmuş haremlik selamlik olunca kadın erkekle evlenemez anlamına gelmiyorya1 2 Yayından KaldırKARGA: Senin işin yok gaylerin ceteresinimi tutuyorsun,Müslüman da çokmu...l yalancı gay olsunmu?5 1 Yayından KaldırSARİ: Aynen öyle...ister kabul edin ister etmeyin3 1 Yayından Kaldır
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Demek ki; Şeriat kanunları olmasa yapmayacakları yok.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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arap kültürü normalCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Orda herkes çarşaflı ya ingilizler yanlış lık la bunlara degdirmis bu durum alışkanlık haline geldiği için böyle bir durum varCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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MADEM BELLİ DEĞİL NE YALANDAN PAYLAŞIYON AMACIN NECevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır