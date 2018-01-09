Suudi Arabistan'da Eşcinsel Evlilik İddiası Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

Suudi Arabistan'da iki erkeğin evlenme törenine ait olduğu iddia edilinen video sosyal medyada olay oldu. Konukların arasında yerel kıyafetleriyle yürüyen bir çiftin ve konfeti fırlatan erkeklerin görüldüğü video, ülkede gündem olunca, Suudi polisi bazı kişileri gözaltına aldı.

ÜLKEDE YASAK, CEZASI ÖLÜM

Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eşcinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya.

GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ BELLİ DEĞİL

Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı.