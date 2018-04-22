Suudi Arabistan'da Drone Uçuşlarına Sınırlama
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone'nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone'nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.
Kaynak: Dunya.com