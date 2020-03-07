Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı

07.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:59

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandığı öne sürüldü.



Reuters haber ajansı Amed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandığını duyurdu. Tutuklama iddialarının sorulduğu Suudi yetkililer ve kurumlar herhangi bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle