Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı
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Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’in Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandığı öne sürüldü.

07.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:59
Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı

'da bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandığı öne sürüldü.


Reuters ajansı Amed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandığını duyurdu. Tutuklama iddialarının sorulduğu Suudi yetkililer ve kurumlar herhangi bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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