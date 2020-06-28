- Suudi Arabistan'da "cipli" kavga - Suudi Arabistan'da "cipli" kavga Suudi Arabistan'da bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı.

- Suudi Arabistan'da "cipli" kavga

RİYAD - Suudi Arabistan'da bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı.

Asir bölgesinde bulunan Rafidah kentinde bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı. Hızını alamayan saldırgan, olayın ardından aracını kenara çekerek, araçtan inen sürücüyü de ezmeye çalıştı. Olayda iki araçta kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Asir Polis Sözcüsü Zaid Al-Dabbash, kavgaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: İHA