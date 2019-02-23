Suudi Arabistan'da Çince Dersi Müfredata Girdi

Suudi Arabistan'da tüm eğitim kademelerinde Çincenin ders olarak müfredata alınmasına karar verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkedeki tüm eğitim kademelerinde Çince dersi müfredata girdi.

Bu kararla, iki halk arasındaki ticari ve kültürel bağların güçlenmesine ve ülkedeki kültürel çeşitliliğin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, dün, Asya turunun son ayağında Çin'de görüşmelerde bulunmuştu. Suudi Prens, önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüşmüş, sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.

SPA'nın haberine göre, ziyaret sırasında Suudi Arabistan ile Çin arasında 28 milyar dolarlık 35 anlaşma imzalandı.

Resmi verilere göre, 2017'de iki ülke arasında toplam 46 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşti. Koordine toplantısında konuşan Bin Selman, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin yüzde 34 arttığını dile getirdi. Çin yüzde 12,1'le Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında yer alıyor.

Kaynak: AA