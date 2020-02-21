Suudi Arabistan'da çekirge istilası
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Suudi Arabistan'da çekirge istilası

Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı.

21.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:11
Suudi Arabistan'da çekirge istilası

, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu 'dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.

Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı. Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
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