Suudi Arabistan'da çatışma: 6 ölü, 3 yaralı Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Asir Bölgesi Polis Sözcüsü Zeyd Muhammed ed-Dibaş, El-Moah bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Dibaş, çatışmada kullanılan silahlara el konulduğunu ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çatışmanın nedeni olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı gösterilirken, Suudi Arabistan makamlarından ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu olay sosyal medyada geniş yer bulurken halk ülkede ateşli silahların dolaşımının yasaklanmasını istedi.

Kaynak: AA