Suudi Arabistan'da bir petrol tesisinin yakınlarında yangın çıktı
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Suudi Arabistan'da bir petrol tesisinin yakınlarında yangın çıktı

13.11.2020 07:05 | Son Güncelleme: 13.11.2020 07:08
Suudi Arabistan'da bir petrol tesisinin yakınlarında yangın çıktı

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan bir petrol ürünleri dağıtım istasyonunun yakınında yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan bir petrol ürünleri dağıtım istasyonunun yakınında yangın çıktı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin gönderdiği patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı 2 teknenin, petrol ürünleri dağıtım istasyonuna ait yüzer boşaltım platformu yakınlarında imha edildiği belirtildi.

Teknelerin imhası sırasında platformda yangın çıktığı, can ya da mal kaybı yaşanmayan yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, bu tür saldırıların sadece Suudi Arabistan'ı değil, petrol ihracatının güvenliğini ve küresel enerji arzının istikrarını da hedef aldığı aktarıldı.

Yemen'deki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Husilere ait patlayıcı yüklü 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor. Husiler dün de ilerleyen günlerde Suudi Arabistan'da ekonomik ve askeri açıdan önemli tesisleri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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