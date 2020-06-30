Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi
30.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:32

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1649'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 4 bin 387 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 190 bin 823'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 766'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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