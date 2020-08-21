Suudi Arabistan'da bir adam balina köpek balığının sırtına bindi
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Suudi Arabistan'da bir adam balina köpek balığının sırtına bindi

Suudi Arabistan'da tekneyle Kızıldeniz'e açılan Zaki Al-Harbi isimli bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı.

Suudi Arabistan'da bir adam balina köpek balığının sırtına bindi
21.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:36

Suudi Arabistan'da tekneyle Kızıldeniz'e açılan Zaki Al-Harbi isimli bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Suudi Arabistan'ın bası sahilindeki Yanbu limanı açıklarına meydana geldi. 'Abu Wadih' lakaplı Zaki Al-Harbi isimli balıkçı adam, 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle Kızıldeniz'e açıldı. Daha sonra tekne, balina köpek balıklarının olduğu bölgeye doğru yaklaştı. Teknenin ucuna oturan Al-Harbi, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına bindi. Al-Harbi sırt yüzgecine tutunduğu köpek balığın ile denize açılırken, o anlar da adamın arkadaşları tarafından kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülere yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Al-Harbi'nin bu hareketini 'cesur' olarak nitelendirirken, bazıları ise bunun hayvan için zararlı olduğunu savundu.


Kaynak: DHA

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