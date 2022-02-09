Suudi Arabistan'da Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi - Haberler
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Suudi Arabistan'da Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Rabah - Güncel
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- Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir mahallede gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında alt kolonun yıkılmasının ardından bina, iş makinesinin üzerine devrildi.

- Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi

CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir mahallede gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında alt kolonun yıkılmasının ardından bina, iş makinesinin üzerine devrildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün bir mahallede yıkım işlemi gerçekleştirildi. İş makinesinin binanın alt kolonunu yıkmasının ardından bina iş makinesinin üzerine devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar iş makinesinin şoförüne yardıma koştu.

Suudi Arabistan'da Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Suudi Arabistan'da Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Suudi Arabistan, Güncel, Haberler

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