Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Hatay'da
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Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Hatay'da

Suudi Arabistan'da yaşayan ve Mart ayında 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya gelen Huyluoğlu ailesi, korona virüs salgını dolayısı ile çocuklarına kimlik çıkaramayıp mahsur kalınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Hatay'da
29.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:40

Suudi Arabistan'da yaşayan ve Mart ayında 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya gelen Huyluoğlu ailesi, korona virüs salgını dolayısı ile çocuklarına kimlik çıkaramayıp mahsur kalınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Huyluoğlu ailesi, 6 çocuğuyla Hatay'daki ana ocağına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Suudi Arabistan'a 17 yıl önce çalışmak için giden Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında, Suudi Arabistan'da doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile hayatını birleştirdi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, mart ayında da 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Korona virüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede mahsur kalan aile, sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurdu.

Başvurularının ardından gelecek müjdeli haberi bekleyen Huyluoğlu ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatının ardından Suudi Arabistan yetkilileriyle iletişime geçildi. Bakanlık, öncelikle Suudi Arabistan makamlarınca beşizlerin nüfus kayıt işlemlerini yaptı. Ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Başkonsolosluğunda beşizlere kimlik çıkartıldı. Türkiye'ye dönmeleri için de tüm masrafları Bakanlık tarafından karşılanan Huyluoğlu ailesi, 6 çocuklarıyla Medine'den kalkan tarifeli uçağıyla Hatay'a geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesi'nde ikamet eden annesinin yanına yerleşen Hüseyin Huyluoğlu, Türkiye'ye çok rahat geldiklerini çocuklarının sağlıklarının iyi olduğunu belirtti. 17 yıldır Mekke'de çalıştığını belirten Hüseyin Huyluoğlu, "Mart ayında korona virüs salgını döneminde beşiz çocuklarımız oldu. Şu anda 4 aylık oldular, büyümeleri, gelişmeleri için bir an önce buraya gelmeye çalıştık. Tabi buraya gelmemizde en çok Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve konsolosluğun yardımı oldu. En son ki tahliye uçağı ile 27'sinde Medine'den bindik İstanbul'a geldik, orada yardımcı oldular. Dünde Hatay'a geldik, yerleştik, bugün çocuklarımızın iki tanesi sağlık kontrolünden geçti. Şu anda iyiyiz, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi.

Huyluoğlu, sosyal medyada kendileri hakkında yazılanlar içinse "Sosyal medyada bazı kendini bilmezler, hakkımızda konuşuyorlar. Onları da Allah'a havale ediyorum. Olumsuz şekilde 'ne işiniz vardı orada' 'niye geldiniz' gibi cümleler yazmışlar. Bunlar yakışmıyor, yedi cihanda ellerim yakalarında olacak" ifadelerine yer verdi.

Çocukların bakımının çok zor olduğunu belirten Huyluoğlu "İki gün oldu geleli ve daha uyuyamadık. Tabi çocuklar da 24 saat yol çekti ve hava değişimi oldu. Daha buraya alışamadılar" dedi.

Merve Huyluoğlu ise çocukların bakımı için ailelerin destek olduğunu belirterek, "Çok heyecan verici güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Suudi Arabistan'da ailem ve dostlarımız vardı, sağ olsunlar onlar çocukların bakımına yardım ediyordu. Burada da kayınvalidem ve görümcelerim destek oluyorlar. Devletimizden Allah razı olsun, hiç zorluk çekmeden Türkiye'ye geldik" dedi.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

Kaynak: İHA

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