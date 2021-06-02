Suudi Arabistan'da, artık 17 yaşındaki genç kızlar araba kullanabilecek
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Suudi Arabistan'da, artık 17 yaşındaki genç kızlar araba kullanabilecek

Suudi Arabistan'da, artık 17 yaşındaki genç kızlar araba kullanabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da 17 yaşındaki genç kızlara araç kullanılmasına izin verildi.

Suudi Arabistan'da 17 yaşındaki genç kızlara araç kullanılmasına izin verildi.

Suudi Arabistan'da alınan kararlar çerçevesinde 17 yaşını doldurmuş genç kızlara ehliyet alma ve araç kullanma hakkı tanınıyor. Suudi Arabistan Trafik Departmanı tarafından yapılan açıklamada genç kızların, yazılı ve pratik sürücü sınavı geçmesinin ardından araç kullanabilmeleri için sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiği kaydedildi. Karar hem Suudi Arabistan vatandaşı hem de ülkede ikamet eden yabancı geçleri kapsarken 17 yaşındaki yabancı genç kızların ehliyet almaları için Suudi Arabistan'da geçerli ikamet belgeleri bulunması gerekiyor.

Alınan kararla birlikte 17 yaşındaki genç kızlar 1 yıllık ehliyetlerinin ardından uzun vadeli ehliyet alabilecekler. Genç kızların bir yıllık aldıkları ehliyetle araç kullanırken herhangi bir nedenle ceza almaları durumunda uzun vadeli ehliyet alamayacak. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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