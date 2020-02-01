Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı
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Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı

Suudi Arabistan'da 5 kişinin bulunduğu araç, dağ yamacından aşağıya defalarca takla attı.

01.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:59
Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı

'da 5 kişinin bulunduğu araç, dağ yamacından aşağıya defalarca takla attı.Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan dağda 5 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıktı. Takla atan araç, dağ yamacından yuvarlandı. Kazada 2'sinin durumu ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - RİYAD

Kaynak: İHA
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