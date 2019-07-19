Suudi Arabistan'da Amerikalı kadın, bikinili fotoğrafları nedeniyle kızının velayetini kaybetti
Suudi Arabistan mahkemesi, Suudi eşinden ayrılan Amerikalı bir kadına, "İslamı geleneklere uygun bir şekilde" yetiştirmeyeceği gerekçesiyle 4 yaşındaki kızının vekaletini eski kayınvalidesine verdi. Kadının eski eşi, mahkeme heyetini ikna etmek için eski karısının bikinili fotoğrafını paylaştı
Suudi Arabistan mahkemesi, "İslami geleneklere uygun bir şekilde" yetiştirmeyeceği gerekçesiyle Suudi eşinden ayrılan Amerikalı bir kadına 4 yaşındaki kızının velayetini vermedi. Çocuğun bakımının babaannesine bırakılmasına hükmetti.
Suudi Arabistan'ın ilk yoga salonunu işleten Bethany Vierra, 2017'de eşinden ayrıldıktan sonra 4 yaşındaki kızı Zeina'nın velayeti için dava açmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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