Suudi Arabistan'da "akıllı hac kartı" uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da "akıllı hac kartı" uygulaması başladı

Suudi Arabistan'da 'akıllı hac kartı' uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emiri ve Merkezi Hac Komitesi Başkanı Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, hacı adaylarının Mekke'ye gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Mekke yakınlarındaki Ez-Zeyidi bölgesinde Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin açılışını yaptı.

Açılışı yapılan merkezde, "akıllı hac kartı"nın çıkarılmasına ve hac izinlerinin otomatik makinalarla okunmasına yönelik hizmetler sunuluyor.

Merkezde sekiz binden fazla araçlık park yeri, giriş ve çıkış kapıları bulunuyor.

Mekke Emiri Prens Halid, Umre ve Hac Bakanı Yardımcısı Abdulfettah Meşat'ın katılımıyla Karşılama Merkezinde ilk akıllı hac kartını çıkarttı.

Bakan Yardımcısı Meşat, akıllı kartın, kamplara giriş, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş, ödeme işlemleri, kaybolanlara rehberlik, kamplara erişimi kontrol etme, toplanma ve ulaşımın zamanlaması gibi hacı adaylarına sunulan tüm hizmetlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Haberde bu mevsimde çıkarılması beklenen akıllı kartların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Karşılama Merkezleri

Hac ve Umre Bakanlığının, pazar günü bu sene hac mevsiminde misafirlerin karşılanması için Mekke'deki En-Nevariye, Ez-Zeyidi, Eş-Şerai ve El-Huda isimli dört karşılama merkezinde yürüttüğü hazırlıkların tamamlandığı belirtilmişti.

Bu merkezlerin, hicri takvime göre 7 ve 8 Zilhicce'de (17-18 Temmuz) ülkenin farklı bölgelerinden gelen tüm hacı adaylarını karşılayacağı kaydedilmişti.

Merkezlerdeki hacı adaylarının, Hac ve Umre Bakanlığı tarafından onaylanan ve görevlendirilen otobüslerle ihtiyati tedbirler ve sağlık önlemleri kapsamında gerekli ibadet alanlarına yönlendirileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz Pazar gününün zilhicce ayının ilk günü olduğunu ve hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 19 Temmuz Pazartesi olarak ilan etmişti.

Açıklamada, hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Tolga Akış İlyas Tetik Acun Ilıcalı
Spor Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan'da "akıllı hac kartı" uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 23:59:28. #1.14#

title