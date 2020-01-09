Suudi Arabistan'da açlık grevindeki tutuklu aktivist hastaneye kaldırıldı
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Suudi Arabistan'da açlık grevindeki tutuklu aktivist hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan'da kendilerine yönelik ihlalleri protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan tutuklu aktivist Velid Ebulhayr, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

09.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:56
Suudi Arabistan'da açlık grevindeki tutuklu aktivist hastaneye kaldırıldı

'da kendilerine yönelik ihlalleri protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan tutuklu aktivist Velid Ebulhayr, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Suudi aktivistlerin hesabı "Düşünce Tutukluları'nda" yer alan açıklamada, açlık grevindeki Ebulhayr'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun güvenlik önlemleri altında Cidde kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Gözlemevinin kurucusu Ebulhayr, 2014 yılında rejime karşı komplo kurmak suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suudi Arabistan'da tutuklu Raif Bedevi, Velid Ebulhayr ve Halid el-Umeyr, Aralık 2019'da, kendilerine yönelik "ihlalleri" protesto etmek amacıyla süresiz açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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