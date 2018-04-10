Suudi Arabistan'da 85 Bin Yıllık Keşif! Parmak Fosili, Yerküredeki Göç Tarihini Değiştirebilir

Suudi Arabistan'da insanın yerküredeki göç tarihini değiştirecek bir parmak fosili bulundu.

Ayrıntıları "Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan keşif, Suudi Arabistan'ın el Wusta bölgesinde yapıldı.

85 BİN YILLIK KEŞİF

Araştırmacılar, korunmuş bir dere yatağında bulunan parmak fosilinin, sadece ilk insana ait olabileceğini ve yaklaşık 85 bin yıl öncesinden kaldığını belirtti.

Doğrulanması halinde fosilin, Arap Yarımadası'nda 85 bin yıl önce yaşayan insana ait ilk kalıntı olacağı kaydedildi.

İNSANIN 60 BİN YIL ÖNCE GÖÇ ETTİĞİ GÖRÜŞÜ ÇÜRÜYEBİLİR

Griffith Üniversitesinden Paleontolog Julien Louys, keşfin 85 bin ila 90 bin yıl önce insanın Afrika ve Doğu Akdeniz dışında bir bölgede yaşadığını gösterdiğine dikkati çekerek, insanın buralardan 60 bin yıl önce göç ettiği görüşüne meydan okuduğunu söyledi.

Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonunun destek verdiği uluslararası araştırma ekibinin, el Wusta'da ayrıca işaretlenmiş hayvan kemikleri ve taştan aletler bulduğu ifade edildi.