Suudi Arabistan'da 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay - Haberler
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Suudi Arabistan'da 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay

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Suudi Arabistan'da 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay

Suudi Arabistan'da Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildi.

Suudi Arabistan'da Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildi.

Dünya genelinde Covid-19'la mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtilerek, kararın şirket tarafından sağlanan ve aşının özel düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösteren verilere dayandığı açıklandı.

ABD'DE AŞI İÇİN 5-11 YAŞ GRUBU İÇİN ONAY VERMİŞTİ

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etmişti.

(İHA)

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