Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu
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Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu

27.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:40
Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu duyuruldu.

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu duyuruldu.

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu söyledi.

Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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