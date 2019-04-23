Suudi Arabistan'da 37 Kişi İçin 'İdam' Kararı

– Suudi medyası, 'terörist faaliyet' kapsamında yargılanan 37 kişi için idam kararının verildiğini duyurdu.

Yerel medya, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın, 'kamu güvenliği ve huzuru bozmak, güvenlik güçlerine bombalı saldırılar düzenleyerek öldürmek' suçlaması ile 37 kişi hakkında idam kararı verdiğini; bu ve benzer suçları işleyen kişilere yine benzer cezanın verileceğini duyurdu.

İdam kararlarının ne zaman uygulanacağı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA