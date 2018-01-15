Suudi Arabistan'da 35 Yıllık Sinema Yasağı Kaldırıldı

Suudi Arabistan'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı. İlk etapta devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu haftasonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle devam edecek.

REFORMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

İlk sabit sinema salonunun Mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman liderliğinde gerçekleşen reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri gerçekleşmeye başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi. Son yapılan çalışmalarla kadınlara stadyumda maç izleme izninin verileceği de belirtiliyor.