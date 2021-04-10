Suudi Arabistan'da 3 asker "vatana ihanet" suçundan idam edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, "vatana ihanet" suçu işleyen 3 askerin idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, "vatana ihanet" suçu işleyen 3 askerin idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, haklarında çeşitli suçlamalar bulunan Silahlı Kuvvetler mensubu üç asker hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu üç askerin ilgili mahkemeye sevk edildikleri kaydedilen açıklamada, "vatana ihanet", "düşmanla işbirliği yapma" ve "ülkenin askeri çıkarlarını ihlal" suçlarını işlediklerinin sabit olduğu ve idamlarına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, haklarındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından üç askerin Güney Bölge Komutanlığında idam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma, askerlerin yargılandığı mahkeme ve "düşmanla işbirliği yapma" suçundaki düşmanın kim olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz