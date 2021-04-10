Suudi Arabistan'da 3 asker idam edildi

Suudi Arabistan'da "vatana ihanet" ve "düşmanla iş birliği yapmaktan" suçlu bulunan 3 asker idam edildi.

Suudi Arabistan'da "vatana ihanet" ve "düşmanla iş birliği yapmaktan" suçlu bulunan 3 asker idam edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "vatana ihanet" ve "düşmanla iş birliği yapmak" suçlamaları ile yargılanan 3 askerin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Mohammed bin Ahmed bin Yahya Akam, Shaher bin Isa bin Qasim Haqqawi ve Hamoud bin Ibrahim bin Ali Hazmi adlarındaki 3 asker hakkında yapılan yargılamanın adil olduğu, mahkemenin sanıklara ölüm cezası verdiği ifade edildi. Açıklamada, "düşmanın" adı belirtilmezken, infazların Suudi Arabistan'ın İran destekli Husiler karşı 6 yıldan uzun süredir operasyon yürüttüğü Yemen sınırındaki güney bölgede gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve kadın hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından bu yana insan hakları ihlalleri kapsamında birçok küresel kuruluş tarafından eleştiriliyordu. Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere insan hakları grupları, işkence ve adaletsiz yargılama iddialarını gerekçe göstererek Riyad yönetimini "idam cezasını durdurmaya" çağırmıştı. Suudi Arabistanlı yetkililer ise yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu'na göre 2020 yılında ülkede 27 kişi idam edildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı