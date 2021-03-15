Suudi Arabistan'da 26 Türk okulu eğitim faaliyetlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan'da 26 Türk okulu eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

15.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:04
Suudi Arabistan'da 26 Türk okulu eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

Suudi Arabistan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 26 eğitim kurumunun eğitim öğretim faaliyetlerini aktif şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 26 eğitim kurumunun eğitim öğretim faaliyetlerini aktif şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, medyaya "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" başlıklı haberler, gerçeği yansıtmıyor. Kapatma olayı, yaklaşık 9 ay önce 2020 yılı Haziran ayında meydana gelirken konu, ilgili Bakanlıklar tarafından hassasiyetle takip ediliyor.

Suudi Arabistan'ın 8 şehrinde MEB'e bağlı 34 eğitim kurumu bulunuyor ve bunlardan 26'sı eğitim öğretim faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürüyor.

Sadece Mekke ve Medine olmak üzere 2 şehirde bulunan 8 okulun kapalı olduğu öğrenilirken, okulların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının eşgüdümünde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'na sunum yapan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Bakanlığının yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerdeki okul ve kurumları ile ilgili bilgi vermiş, bahse konu sunumda Mekke ve Medine şehirlerinde faaliyet gösteren okulların durumuyla ilgili izahatta bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Metin Oktay Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da 26 Türk okulu eğitim faaliyetlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:05:37. #1.16#
title