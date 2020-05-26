Suudi Arabistan'da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak

Suudi Arabistan'da korona virüse yönelik kısıtlamalar 31 Mayıs'tan itibaren hafifletmeye başlayacak.

Suudi Arabistan'da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak
26.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:52

Suudi Arabistan'da korona virüse yönelik kısıtlamalar 31 Mayıs'tan itibaren hafifletmeye başlayacak. Kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı Mekke hariç ülke genelinde 21 Haziran'da tamamen kalındırılacak.

Suudi Arabistan'da korona virüsü kapsamında alınan tedbirler hafifletmeye 31 Mayıs itibariyle başlayacak. Ülkede kısıtlamaların kaldırılmasının ilk aşaması kapsamında 24 uygulanan sokağa çıkma yasağı 15: 00- 06 00 saatleri uygulanacak. Ülkede 31 Mayıs'tan itibaren yurt içi seyahate izin verilecek ve camilerde namaz kılınabilecek. Ayrıca çalışanlar da iş başı yapacak. Ülkede sokağa çıkma yasağı ise 21 Haziran'da son bulacak. Ancak Mekke'de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Hac ve Umre ziyaretleri ise bir süre gerçekleştirilemeyecek. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanacak ve 50 kişiden fazla kişinin bir araya gelme yasağı da devam edecek.

Kafeler, alış veriş merkezleri ve toptancılar da hizmet vermeye başlayacak. Ancak, güzellik salonları, berberler, spor salonları, sinemalarda sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olması nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.

Suudi Arabistan'da salgın kapsamında Mart ayının başında geçişi karantina ilan edilmişti. Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de namaz kılınmaması kararını ise Nisan ayında alan Suudi Arabistan'da bugüne kadar yaklaşık 75 bin korona virüs vakası tespit edilirken, 399 kişi de hayatını kaybetmişti. - RİYAD

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası...
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Gülçin Ergül Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:55:34. #1.15#
title