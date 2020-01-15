Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru kırıldı
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Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru kırıldı

İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

15.01.2020 07:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 07:10
Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru kırıldı

'da 2019 yılında idam edilen mahkum sayısında rekor kırıldığı bildirildi.


İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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